سوسن بدر تنشر صورة لها مع حفيدتها (صور)

نشرت سوسن بدر صورة تجمعها بحفيدتها وعقلت على الصورة قائله:" اللي بتعلمني كل حاجه على الإنستجرام حفيدتي ملك".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "النمر"الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمود حافظ، بيومي فؤاد، محمد رياض، إخراج شيرين عادل.

تحرص الفنانة سوسن بدر على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".