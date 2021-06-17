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وزيرة التخطيط تلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث سبل التعاون

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسفير إيب بيترسن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال زيارته لمصر، لبحث إمكانية التعاون في عدد من القضايا المهمة.

وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المهمة، حيث تطرقت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ،واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاور خطة تنمية الاسرة المصرية بدايةً من التوعية مرورًا بالجوانب الصحية وصولًا لمحور تمكين المرأة المصرية، وأكدت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني، موضحة أن الهدف الحقيقي لمشروع تنمية الأسرة هو تحسين خصائص السكان من حيث مستويات التعليم والصحة والحصول علي الخدمات وصحة الأمهات، كما ناقشت أوجه التعاون مع المركز الديموغرافي بالقاهرة، وكذا توطين أهداف التنمية المستدامة والتقرير الوطني الطوعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى.

وبحث الحضور إمكانية التعاون المستقبلي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

حضر اللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د.أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، والسفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د.لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، السيدة فريدريكا مايير، ممثلة الصندوق، المكتب القطري بمصر، السيدة جيرمين حداد، مساعد ممثل الصندوق، المكتب القطري بمصر.

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