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بيان أوروبي بشأن تعافي المطارات الأوروبية ماليا من تداعيات أزمة كورونا

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفاد بيان أوروبي، اليوم الخميس، بأن تعافي المطارات الأوروبية ماليا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، سيستغرق أكثر من 10 سنوات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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