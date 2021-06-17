موعد مباراة أرسنال الأولي فى الدوري الإنجليزي 2021-2022

أعلنت اليوم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج عن مواعيد مباريات الجولة الأولى لموسم 2021/2022.





ويواجه فريق أرسنال نظيره برينتفورد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج هذا الموسم بجانب كل من نورويتش سيتي وواتفورد.





وتقام مباراة أرسنال ضد برينتفورد يوم 14 أغسطس المقبل فى موعد انطلاق المسابقة التى ستنتهي يوم 22 مايو عام 2022.





ويذكر أن أرسنال لم يقدم مستويات الموسم الماضي تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا، وكان مانشستر سيتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي.



