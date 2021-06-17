Advertisements

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة، تشهد البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 ل 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

أخبار تهمك

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا

منذ 43 دقيقة

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خلاف بين الأهلي وموسيماني بسبب الصفقات

منذ أقل من ساعة

راموس: لن أرتدي قميص برشلونة.. وريال مدريد بيتي وسيظل في قلبي

منذ ساعة و 9 دقيقة

كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر

منذ ربع ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ 43 دقيقة

أستغل صغر سنها.. تحقيقات موسعة لهتك عرض طفلة داخل عقار بالمرج

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 19 ساعة

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 18 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:01 م

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

03:00 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة