خلاف بين الأهلي وموسيماني بسبب الصفقات

كشفت تقارير صحفية، عن وجود خلاف بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولجنة التخطيط بالنادي، بسبب صفقات الصيف.





وأكدت التقارير أن بيتسو موسيماني، يرغب في التعاقد مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، بالإضافة إلى المحترف كيجان دولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن لجنة التخطيط ترى أن هذا الثنائى لن يضيف للقلعة الحمراء، خاصة أحمد سمير، نظراً لعدم نجاحه مع بعض الأندية الجماهيرية في وقت سابق.





كما أن كيجان دولي، لم يظهر بشكل جيد خلال تجربته في الدوري الفرنسي مع فريق مونبيليه.



