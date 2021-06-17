أبو جبل يقترب من الرحيل عن الزمالك

أوضحت تقارير صحفية، أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.





وأكدت أن محمد أبو جبل، ينتظر وصول عروض خليجية، للرحيل عن صفوف الزمالك في نهاية الموسم الحالي.





محمد عواد حارس مرمى الزمالك، حجز مكانه في حراسة مرمى الأبيض خلال الفترة المقبلة، بجانب محمود عبدالرحيم جنش، خلال الموسم المقبل، بقرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حسب ما أكدت التقارير.





جدير بالذكر أن محمد أبو جبل كان هو الحارس الأساسي للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، قبل أن يتراجع في الترتيب.



