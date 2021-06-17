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بوتين: أجواء القمة الروسية الأميركية كانت ودية

الخميس 17/يونيو/2021 - 02:55 م
بوتين
بوتين
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أجواء القمة الروسية الأمريكية كانت ودية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأضاف بوتين: "من الأفضل توحيد جهود الدول في مكافحة الجرائم الإلكترونية بدلا من "التلاعب" بالمعطيات والبحث عن الجناة".

 

وتابع بوتين: "روسيا عرضت على الولايات المتحدة منذ سنوات بدء حوار حول الأمن السيبراني لكن الجانب الأمريكي رفض".

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بوتين بايدن القمة الروسية الامريكية

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