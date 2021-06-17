خلال حملة.. وفاة موظف بجهاز سيرفس الجيزة وإصابة أمين شرطة في حدائق الأهرام

فارق موظف بجهاز سيرفس محافظة الجيزة الحياة وأصيب شرطي خلال حملة بحدائق الأهرام، غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفي ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.





التحريات الأولية أشارت إلى نشوب مشاجرة بين القائمين على حملة لضبط مركبات الـ"توك توك" وعدد من قائدي التوك توك.





وأسفرت المشاجرة عن وفاة "ع.س." موظف يعمل بجهاز سرفيس المحافظة قبل وصوله المستشفى وإصابة أمين شرطة، وجرى السيطرة على الموقف وضبط الطرف الثاني.



