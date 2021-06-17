أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن إعطاء كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد الاسباني قائمة تضم ثلاثة لاعبين لإدارة الملكي من أجل التعاقد معهم خلال الصيف الجاري.





وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن أنشيلوتي طلب التعاقد مع الإيطالي مانويل لوكاتيلي نجم ساسولو الإيطالي بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه ومنتخب بلاده في بطولة يورو 2020.





في الوقت الذي طلب فيه أنشيلوتي ايضاً الحصول على توقيع نيكولو باريلا نجم فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي وأخيرًا النجم كالفين فيليبس لاعب فريق نادي ليدز يونايتد.





ولن يكون ضم الثلاثي سهل حيث يسعى يوفنتوس وباريس سان جيرمان إلى الحصول على خدمات لوكاتيلي في الوقت الذي يتأهب فيه مانشستر يونايتد للحصول على خدمات فيليبس.