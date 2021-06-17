جربي تحضير ستيك الدجاج بالكريمة

المقادير

- صدر الدجاج : 6 صدور

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة (مطحون)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : ثلث كوب

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الزعتر : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الماء : ربع كوب

- كريمة الطبخ : كوب (خالية الدسم)

طريقة التحضير

نكهي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود من الجهتين.

ذوّبي الزبدة في مقلاة على النار، ضعي قطع الدجاج واتركيها حتى تنضج من الجهتين.

اسكبي مرق الدجاج ثم اتركي المكونات حتى تغلي جيداً.

أضيفي الزعتر والماء، غطي القدر ثم اتركي المكونات لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج.

زيدي الكريمة ومزيج النشاء إلى الدجاج ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.

حركي المكونات بتأنٍ لتتجانس ثم اتركي الخليط على النار حتى يتماس