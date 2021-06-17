وسائل إعلام تونسية: اتحاد الشغل يتجه لعقد حوار وطني دون مشاركة الرئيس

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، أن اتحاد الشغل يتجه لعقد حوار وطني دون مشاركة الرئيس قيس سعيّد باعتباره أبدى رفضه لمبادرة الاتحاد.

وفي وقت سابق، طرح الاتحاد العام التونسي للشغل، استبيانا لتجميع المعطيات وتحليلها بطريقة علمية، خاصة تلك المتعلقة بوضع العمال والعاملات في فترة حظر التجول والحجر الصحي الشامل وزمن تفشي جائحة كورونا المستجد.