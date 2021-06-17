عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا





حسم رجل الأعمال الإماراتي السيد سالم الشامسي مالك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مصير المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا فيما يخص البقاء أو الرحيل عن تدريب الفريق.





علم " الفجر الرياضي " أن الشامسي عقد جلسة عبر تطبيق زووم مع أروابارينا في حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي من أجل حسم مصيره بعد توصية الإدارة برحيله.





وإستفسر الشامسي على الأسباب التي ادت إلى تردي النتائج في بطولة الدوري بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها رفقاء شريف إكرامي على يد نادي سموحة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.





قبل أن يقرر الشامسي منح أروابارينا فرصة اخيرة من أجل البقاء في منصبه وهي عبور عقبة فريق نادي الرجاء المغربي في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي وقابل المدير الفني ذلك بقبول التحدي ووعد بالقتال للحصول على اللقب القاري.