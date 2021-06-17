برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ننشر لكم في السطور التالية لينك نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، وذلك بعد ان اعتمدها أمس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

ولسهولة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، إليكم في السطور التالية رابط سريع وفعال للاستعلام عن النتيجة ومعؤفة الدرجات النهائية التي حصل عليها الطلاب هذا العام فقط اضغط هنا وستحصل على النتيجة من خلال الخطوات الموجودة في اللينك المرفق.





واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس تيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح 83.9% حيث تقدم للامتحان 162293 طالب وطالبة حضر منهم 160432 نجح منهم 134626 طالب وطالبة.



