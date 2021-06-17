أبو الغيط يؤكد لوزير خارجية لوكسمبورغ ضرورة تفعيل الدور الأوروبي في عملية السلام

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم 17 الجاري، بمقر الأمانة العامة السيد "جان أسيلبورن"، وزير خارجية لوكسمبورغ الذي يقوم بزيارة للقاهرة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالمواقف الإيجابية التي تتخذها لوكسمبورغ حيال القضايا العربية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، مُشيراً على نحو خاص إلى مواقفها الواضحة في إدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والهجمات على قطاع غزة.





وذكر المصدر أن أبو الغيط تناول مع وزير لوكسمبورغ كذلك بعض المواقف الأوروبية السلبية والتي انحازت بشكل صارخ للجانب الإسرائيلي خلال المواجهات الأخيرة في شهر مايو الماضي، مؤكداً أن الجانب العربي يشعر بالانزعاج حيال تلك المواقف التي تناقض الاجماع الأوروبي المستقر حول حل الدولتين على أساس خطوط 67، مُضيفاً أن بعض الدول الأوروبية لعبت دوراً سلبياً في إفشال الإجماع، وهو أمرٌ مخيبٌ للآمال في ضوء ما نتطلع له جميعاً من دور فاعل للاتحاد الأوروبي في استعادة المسار التفاوضي الذي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.





وأوضح المصدر المسئول أن أبو الغيط استمع من وزير خارجية لوكسمبورغ إلى استعراض مفصل حول رؤية بلاده للأوضاع في الشرق الأوسط، وما يُمكن فعله لتفعيل الدور الأوروبي حيال النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقراءته للمشهد في ضوء توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة.



