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جربي تحضير حلى السميد بالقشطة.. وصفة سهلة

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
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المقادير
- السميد : كوب ونصف
- حليب : 6 اكواب (سائل)
- سكر : 2 كوب
- ماء الزهر : ربع كوب
- القشدة : علبتين
طريقة التحضير
ضعي السميد، والحليب، والسكر وماء الزهر في قدرٍ على النار.
حرّكي المكونات حتى تجانسها.
اتركي المزيج على النار حتى يثخن من ثمّ ارفعيه.
وزّعي الحلى في صينية، اتركيه يبرد بدرجة حرارة الغرفة ثمّ ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك.
وزّعي القشدة من بعدها على وجه حلى السميد ثمّ ضعيه في الثلاجة من جديد قبل تقديمه.

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