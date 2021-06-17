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موعد أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2021/2022، والذي يشارك به 20 ناديًا.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وهبطت 3 أندية وهم فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وصعد إلى البطولة كل من نورويتش وواتفورد وبرينتفورد.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد 2021/2022 يوم السبت 14 أغسطس، بينما تقام الجولة الأخيرة من المباريات يوم الأحد 22 مايو 2022.

ويبدأ ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره نوريتش سيتي يوم 14 أغسطس، ثم يواجه بيرنلي في الجولة الثانية، يوم 21 من نفس الشهر.

ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 28 أغسطس، وفي 11 سبتمبر يلتقي ليفربول أمام نظيره ليدز يونايتد.

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