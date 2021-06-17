Advertisements

بعد وفاة موظف وإصابة أمين شرطة.. ضبط 9 من سائقي التوكتوك بحدائق الأهرام

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على 9 من سائقي مركبات التوك توك، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أفراد حملة أمنية خلال تنفيذ حملة بمنطقة حدائق الأهرام غربي المحافظة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.

التحريات الأولية أشارت إلى نشوب مشاجرة بين القائمين على حملة لضبط مركبات الـ"توك توك" وعدد من قائدي التوك توك.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة "ع.س." موظف يعمل بجهاز سرفيس المحافظة قبل وصوله المستشفى وإصابة أمين شرطة، وجرى السيطرة على الموقف وضبط الطرف الثاني.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حدائق الاهرام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا

منذ ساعة الا ربع

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ ساعة الا ربع

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 18 ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ ساعة

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

راموس: لن أرتدي قميص برشلونة.. وريال مدريد بيتي وسيظل في قلبي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

أستغل صغر سنها.. تحقيقات موسعة لهتك عرض طفلة داخل عقار بالمرج

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر

منذ 17 دقيقة

خلاف بين الأهلي وموسيماني بسبب الصفقات

منذ أقل من ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:01 م

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

03:00 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة