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بعد وفاة موظف وإصابة أمين شرطة.. ضبط 9 من سائقي التوكتوك بحدائق الأهرام
الخميس 17/يونيو/2021 - 03:17 م
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على 9 من سائقي مركبات التوك توك، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أفراد حملة أمنية خلال تنفيذ حملة بمنطقة حدائق الأهرام غربي المحافظة.
وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.
التحريات الأولية أشارت إلى نشوب مشاجرة بين القائمين على حملة لضبط مركبات الـ"توك توك" وعدد من قائدي التوك توك.
وأسفرت المشاجرة عن وفاة "ع.س." موظف يعمل بجهاز سرفيس المحافظة قبل وصوله المستشفى وإصابة أمين شرطة، وجرى السيطرة على الموقف وضبط الطرف الثاني.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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