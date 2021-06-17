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لرجيم صحي.. حضري سلطة الخس والتفاح

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
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المقادير
- مقادير الصلصة :
المايونيز : ملعقة كبيرة
العسل : ملعقة صغيرة ونصف
الخردل : ملعقة صغيرة
كريمة الطبخ : ملعقة كبيرة
- التفاح الاخضر : 4 حبات
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)
- خس الآيسبرغ : 2 حبة
- الذرة : كوب
- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)
- البرتقال : 1 حبة (مبشور)

طريقة التحضير
قطعي كل تفاحة بشكل دائري من الأعلى.
استخرجي اللب من داخلها واحتفظي به.
اسكبي عصير الليمون على التفاح واللبّ.
افرمي الخس ولبّ التفاح إلى قطع متوسطة وضعيها في وعاء متوسط الحجم.
أضيفي إلى الوعاء البقدونس المفروم والذرة ثم اخلطي حتى تتداخل المكونات واتركي الخليط جانباً.
لتحضير الصلصة: ضغي المايونيز، العسل، الخردل، الكريمة في وعاء واخلطي حتى تتجانس المقادير.
أضيفي الصلصة إلى خليط الخضار والتفاح واخلطي حتى تتداخل المكونات.
قدمي السلطة في التفاح المُفرغ وزيّنيه بقشور البرتقال المبشورة.

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