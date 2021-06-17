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تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يلتقي منتخب البرتغال بقيادة كرستيانو رونالدو وزملائه بنظيرة ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويرغب كرستيانو رونالدو وزملائه في الاستمرار بصدارة المجموعة بعد تحقيق فوزا هاما على المجر في أولى مبارياته في كأس الأمم الأوروبية، بينما يحاول منتخب ألمانيا في تعديل وضعه سريعاً، بعد تلقية الخسارة أمام منتخب فرنسا في أولى مبارياته في يورو 2020، ويطمح المنتخب الألماني في الصعود إلى الأدوار المتتالية ولايكفيه المشاركة الشرفية لذلك سنرى مباراة قوية بين الفريقين.

ويلتقي المنتخب الألماني بنظيرة البرتغالي يوم السبت المقبل الموافق 19 من الشهر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة اليورو هذا الموسم.

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