موعد مباراة هولندا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يلتقي منتخب هولندا، مع نظيره النمسا، اليوم الخميس 17 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف في امستردام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وستقام المباراة بين هولندا والنمسا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وحقق المنتخب الهولندي الفوز في الجولة الأولى على حساب أوكرانيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فازت النمسا امام مقدونيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



