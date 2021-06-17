إيمان العاصي تطلب الدعاء لوالدها





نشرت إيمان العاصي صورة لوالدها وعلقت عليها قائله:" اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار".





وتابعت قائلة:"اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته".





أضافت اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين".





واستطردت قائلة:"اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة".



واختتمت قائلة:"اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور".







جدير بالذكر أن والد الفنانة إيمان العاصي قد توفى أمس، بعد تعرضه لوعكه صحية، وشيعت جنازته بالأمس بعد صلاة العصر.

طلبت الفنانة إيمان العاصي من جمهورها الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدها الراحل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".