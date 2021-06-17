Advertisements

وزيرة التضامن تستقبل نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (صور)

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ايب بيترسن نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيد لؤي شبانة المدير الإقليمي والسيدة فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسيدة جيرمان حداد الممثل المساعد، وذلك بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال العديد من برامج الوزارة، حيث تناولت الوزيرة كافة قطاعات عمل الوزارة التي تمس كافة شرائح المجتمع مع التركيز على الأسرة في بؤرة الاهتمام، كما تناول اللقاء تدخلات الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد أشادت الوزيرة بالتعاون القائم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والممتد على مدار السنوات الماضية، كما استعرضت منهج الوزارة في ملف تنظيم الأسرة والتي تشمل برامج للطفولة المبكرة والتوسع في انشاء الحضانات، حيث أكدت أن كافة تدخلات الوزارة في هذا الملف تنتهج منهج استهداف المزايا للأولى بالرعاية والحماية، مع تحفيز الأسر طبقا لتحسين مؤشرات التنمية بها.

ومن جانبه، قام السيد ايب بيترسن بشرح أولويات عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستعرض الجهود التي يقوم بها من أجل تحقيق رؤية الصندوق بحلول عام 2030، كما أشاد بجهود الوزارة في مواجهة مختلف القضايا التنموية.

وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار تعزيز التعاون وبحث سبل التوسع في مجالات العمل المشترك في برامج تخص مناهضة العنف ضد المرأة بما يشمل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف الأسرى، فضلا عن برامج تنظيم الأسرة والتكوين المهني وخدمات الاكتشاف المبكر والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج لتنمية المرأة الريفية والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية والشمول الرقمي، والبرامج التطوعية للشباب مع الاستفادة بدور الرائدات الاجتماعيات في الوصول لكافة شرائح المجتمع في المناطق الأكثر احتياجا.

كما تم التأكيد على أهمية برامج تنمية الوعي في كثير من القضايا الهامة التي تعطل مسيرة تنمية المجتمعات المحلية.
وزيرة التضامن تستقبل نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (صور)
وزيرة التضامن تستقبل نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (صور)
وزيرة التضامن تستقبل نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (صور)
وزيرة التضامن تستقبل نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (صور)
وزيرة التضامن تستقبل نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (صور)
وزيرة التضامن تستقبل نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أستغل صغر سنها.. تحقيقات موسعة لهتك عرض طفلة داخل عقار بالمرج

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أبو جبل يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ 35 دقيقة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر

منذ 39 دقيقة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 19 ساعة

راموس: لن أرتدي قميص برشلونة.. وريال مدريد بيتي وسيظل في قلبي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

خلاف بين الأهلي وموسيماني بسبب الصفقات

منذ ساعة و 13 دقيقة

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:01 م

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة