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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في إطار منافسات الجولة الـ26 من عمر البطولة.

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما جاء المصري البورسعيدي في المرتبة الثانية عقب الفوزي على سيراميكا كليوباترا، والاطاحة بالنادي الأهلي في المركز الثالث.

1- الزمالك برصيد 55 نقطة.
2- المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة
3- الأهلي برصيد 41 نقطة.
4- سموحة برصيد 40 نقطة.
5- إنبي برصيد 36 نقطة.
6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.
7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.
8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.
9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.
10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.
11- الجونة برصيد 31 نقطة.
12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.
13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.
15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.
16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.
17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.

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