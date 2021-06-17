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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس
الخميس 17/يونيو/2021 - 04:01 م
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في إطار منافسات الجولة الـ26 من عمر البطولة.
يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما جاء المصري البورسعيدي في المرتبة الثانية عقب الفوزي على سيراميكا كليوباترا، والاطاحة بالنادي الأهلي في المركز الثالث.
1- الزمالك برصيد 55 نقطة.
2- المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة
3- الأهلي برصيد 41 نقطة.
4- سموحة برصيد 40 نقطة.
5- إنبي برصيد 36 نقطة.
6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.
7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.
8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.
9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.
10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.
11- الجونة برصيد 31 نقطة.
12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.
13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.
15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.
16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.
17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.
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