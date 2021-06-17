بالأسماء.. مصرع تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

ننشر أسماء تجار المخدرات الذين لقوا مصرعهم، إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالفيوم، أثناء مطاردة أمنية لوكر المخدرات بمنطقة الجنينة بنطاق قرية سنهور البحرية التابعة لمركز سنورس بالفيوم.





وتبين مصرع كل من "محمد جمال محمد عباس، محمد كمال عبدالفتاح، حسين محمد عثمان، محمد صبحي عبدالسميع"، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.





وكانت قد توجهت حملة من مديرية أمن الفيوم، ترأسها اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، لمطاردة مجموعة من تجار المخدرات، وكان بحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية بينها 3 آلية، وأسفرت الحملة عن مصرع 4 من تجار المخدرات، وتم القبض على 5، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.





وأصيب نقيب شرطة، خلال مطاردة أمنية بين قوات الشرطة وعدد من تجار المخدرات، بنطاق قرية سنهور البحرية التابعة لمركز سنورس بالفيوم، وجرى نقل النقيب إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي اللازم.



