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عمرو عثمان: يتردد على صندوق علاج الإدمان 140 ألف مريض سنويا

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن علاج الإدمان ليس فقط علاج طبي، بل يقدمون علاج نفسي أيضا، ويعملون على إعادة تأهيل لدمجهم في المجتمع.
وأشار "عثمان"، خلال لقاء خاص خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يقدمون قروض للمتعافين لدعم مشروعاتهم الصغيرة، فضلا على تدريب المتعافين على عديد من المهن كالنجارة والسباكة، لافتا إلى أن الصندوق يتردد عليه 140 ألف مريض إدمان سنويا.
وأضاف أنهم يستهدفون رفع الوصمة المجتمعية التي تلاحق مريض الإدمان بعد تعافيه، لافتا إلى أن أسبوعيا هناك حفلات لتخريج المتعافين، حيث يبلغ عدد مراكز العلاج 26 مركز يغطون 17 محافظة، معلقا: "في غضون 3 سنوات لن تكون هناك محافظة محرومة من مراكز خدمات علاج الادمان"..

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