كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر





طلب الفرنسي باتري سكارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عودة واحد من اللاعبين المعارين إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم القادم.





وأشارت بعض المصادر الخاصة داخل القلعة البيضاء أن كارتيرون يرى أن محمد أوناجم المعار إلى صفوف فريق نادي الوداد المغربي سيكون أكثر إفادة للفريق من رزاق سيسيه الذي يلعب معارًا لصفوف فريق نادي الاتحاد السكندري.





وكان أوناجم واحد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها كارتيرون في الولاية الأولى له بل ولعب عدد مباريات كبير ساهم خلاله في تسجيل الكثير من الأهداف.





يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق نادي أسوان مساء اليوم الخميس على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.