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بوتين: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار إذا رغبت واشنطن بذلك
الخميس 17/يونيو/2021 - 03:31 م
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار إذا رغبت واشنطن بذلك، مشيرًا إلى أن أجواء القمة الروسية الأمريكية كانت ودية.
وأضاف بوتين: "من
الأفضل توحيد جهود الدول في مكافحة الجرائم الإلكترونية بدلا من "التلاعب"
بالمعطيات والبحث عن الجناة".
وتابع بوتين: "روسيا
عرضت على الولايات المتحدة منذ سنوات بدء حوار حول الأمن السيبراني لكن الجانب الأمريكي
رفض".
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