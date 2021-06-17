بوتين: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار إذا رغبت واشنطن بذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار إذا رغبت واشنطن بذلك، مشيرًا إلى أن أجواء القمة الروسية الأمريكية كانت ودية.

وأضاف بوتين: "من الأفضل توحيد جهود الدول في مكافحة الجرائم الإلكترونية بدلا من "التلاعب" بالمعطيات والبحث عن الجناة".

وتابع بوتين: "روسيا عرضت على الولايات المتحدة منذ سنوات بدء حوار حول الأمن السيبراني لكن الجانب الأمريكي رفض".