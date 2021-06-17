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عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق
الخميس 17/يونيو/2021 - 03:30 م
محمد أيمن
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إستقر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على التخلص عدد كبير من لاعبي الفريق في ظل عدم تحقيق أي إستفادة فنية منهم.
وأشارت بعض المصادر الخاصة للفجر الرياضي أن بيراميدز أبلغ الأوروجوياني دييجو رولان بعدم رغبتهم في شراء عقده من ديبورتيفو لاكرونيا الاسباني عقب إنتهاء الموسم الجاري.
حيث لا يوجد اي قناعة لدى أروابارينا أن اللاعب ظهر بمستوى يؤهله إلى البقاء وسط كوكبة من هجوم الفريق في الشق الهجومي.
في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى الحصول على رأس حربة جديدة من أجل تسجيل الكثير من الأهداف وحل مشكلة العقم الهجومي.
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