الليلة.. إيمان العاصي تستقبل العزاء في والدها الراحل

أعلنت شقيقة الفنانة إيمان العاصي، عن موعد عزاء والدهم، الذي قد رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث كتبت:"عزاء حبيبي الغالي اليوم في منزل العائلة بعد صلاة العشاء بالشيخ زايد، مع السلامة يا حبيبي".





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الدرامية مسلسل" الدايرة"هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، بطولة أحمد صلاح حسني، مها أبو عوف، عماد رشاد، محمود حافظ، محمد علي رزق.