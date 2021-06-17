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موعد مباراة الدنمارك ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس منتخب الدنمارك نظيره منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب بلجيكا قد حقق فوزا هاما على نظيره روسيا فى الجولة الأولي.

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بلجيكا (يورو 2020)

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