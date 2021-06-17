موعد مباراة الدنمارك ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

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موعد مباراة الدنمارك ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)
الخميس 17/يونيو/2021 - 03:30 م
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس منتخب الدنمارك نظيره منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكان منتخب بلجيكا قد حقق فوزا هاما على نظيره روسيا فى الجولة الأولي.
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