موعد مباراة الدنمارك ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه اليوم الخميس منتخب الدنمارك نظيره منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكان منتخب بلجيكا قد حقق فوزا هاما على نظيره روسيا فى الجولة الأولي.