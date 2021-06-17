تعرف على موعد انطلاق أولمبياد طوكيو

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في طوكيو في العام الماضي عن تأجيل الأولمبياد إلى الصيف الحالي خلال عام 2021 بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم في تأجيلها للعام الحالي.









ومن المقرر حتى تلك اللحظة إقامة دورة الألعاب الأولمبية بين 23 يوليو المقبل والثامن من أغسطس المقبل.





وكان من المقرر أن إقامة الأولمبياد لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قررا تأجيلها بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي عالميا في العام الماضي بسبب فيروس كورونا.





وأدى تأجيل الأولمبياد وهو خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للألعاب بما في ذلك المواقع الرياضية والأمن وحجز التذاكر والإقامة.





وحسم منظمو أولمبياد طوكيو في 20 مارس الماضي قرارهم بفرض حظر غير مسبوق على دخول الجماهير الأجنبية لحضور منافسات الألعاب المؤجلة من الصيف الماضي إلى يوليو المقبل تخوفا من تفشي وباء فيروس كورونا.





ورأى المنظمون أن وضع فيروس كورونا الحالي في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول العالم يمثل تحديا كبيرا وقد ظهر عدد من السلالات المختلفة بينما لا يزال السفر الدولي مقيداً وبناء على الوضع الحالي للجائحة فإنه من غير المرجح أن يتم ضمان دخول اليابان هذا الصيف للأشخاص من الخارج.