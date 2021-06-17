توريد 369 ألف طن قمح بالمنيا وتحرير 78 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن الاستمرار في استقبال وفرز الاقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 369840 طن و506 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو الجاري.

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه بجانب اعمال التوريد، تم ضبط 78 مخالفة تموينية متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 71 مخالفة للمخابز البلدية، و7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لاحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية.