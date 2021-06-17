استدرجاها لهتك عرضها.. شابان يتحرشان بطفلة داخل شقتهما بأوسيم

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات محاولة هتك عرض طفلة داخل شقة سكنية بمركز أوسيم شمال المحافظة.





وبينت التحريات أن شابان "شقيقان" في العقد الرابع من عمرهما استدرجا طفلة عمرها 4 سنوات، إلى شقتهما الكائنة في المنزل المواجه لمنزل الطفلة، وتحرشا بها دون هتك عرضها.





وأشارت التحريات أن الطفلة أخبرت أسرتها بما حدث، وعلى إثر ذلك توجهوا إلى مركز شرطة أوسيم لتحرير محضرا بالواقعة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفاده يتحرش شقيقان عمرهما "30_31"، سنة بطفلة داخل شقتهما بنطاق القسم.





تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، ووجه بالقبض على المتهمين، لسماع أقوالهما حول الواقعة.





وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





