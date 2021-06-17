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محافظ المنيا يسلم 65 عقداً جديداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1450 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.
جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 65 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).
أكد المحافظ، أن هناك توجيهات من السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
كما وجه المحافظ، الشكر، للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكدًا أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقًا للقانون، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم.

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