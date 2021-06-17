5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة بلجيكا ضد الدنمارك في يورو 2020





تقام اليوم الخميس مباراة بلجيكا ضد الدنمارك والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد باركن ستاديون لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي ويوجد خمسة قنوات أخرى تنقل تلك المواجهة النارية وهم :-





RTVS 2

HRT 2

NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia