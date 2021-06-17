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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة بلجيكا ضد الدنمارك في يورو 2020

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الخميس مباراة بلجيكا ضد الدنمارك والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد باركن ستاديون لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي ويوجد خمسة قنوات أخرى تنقل تلك المواجهة النارية وهم :-

RTVS 2
HRT 2
NPO 1
Sport TV1 Potugal
Sky Sport Uno Italia

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الكلمات المفتاحية

بلجيكا الدنمارك (يورو 2020)

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