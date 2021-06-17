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مصادر روسية: سيتم الإعلان عن جرعة إضافية للقاح سبوتنيك الروسي بعد تطويره

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت مصادر روسية، اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن جرعة إضافية للقاح سبوتنيك الروسي بعد تطويره ليكون فعالا ضد سلالة دلتا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

 

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مصادر روسية لقاح صينى لقاح سبوتنيك روسيا

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