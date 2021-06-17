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موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لن يقوم بتجديد عقده مع العملاق الفرنسي.

وقال جوزيب بيدرو الإعلامي المقرب من فلورينتينو بيريز رئيس الريال أن الملكي واثق من الحصول على خدمات مبابي خلال شهر أغسطس القادم على أقصى تقدير.

وألمح بيدريرول أن جماهير الملكي توقعت أن الحصول على خدمات مبابي سيكون مستحيل وبالأخص بعد التصريحات التي أدلى بها ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي.

لكن الريال سيحصول على توقيع اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة خاصةً وأن رغبته اللعب لفريق عملاق بحجم الملكي.

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