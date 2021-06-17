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هاني شاكر في لوك جديد ومختلف استعداداً لطرح عمل غنائي

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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ظهر النجم  هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بلوك جديد ومختلف  في البوستر الرسمي لأ غنيته القادمة التي تكون من كلمات الشاعر تامر حسين ، والمفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" .

ولم يفصح شاكر، عن تفاصيل الأغنية حيث اكتفى بكتابة كلمة قريباً فقط على الصورة.

ومن جهة آخرى أعلن الشاعر تامر حسين، عن تعاونه مع الفنان هاني شاكر، من خلال أغنية جديدة مختلفة الكلمات واللحن والتوزيع.

وفور نشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حصدت على الكثير من تعليقات الجمهور ، والتي جاءت أبرزها عن اللوك الجديد الذى ظهر به حيث ارتدي ملابس كلاسيكية و"قبعة".

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