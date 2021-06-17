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مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
الخميس 17/يونيو/2021 - 03:58 م
بسمة عادل
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تحرص الفنانة مي سليم على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت مي سليم صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية توكة حمراء، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل لحم غزال الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة غادة عبد الرازق، أحمد صفوت، شريف سلامة، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، تأليف إياد ابراهيم، إخراج محمد أسامه.
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