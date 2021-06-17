Advertisements

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements



تحرص الفنانة مي سليم على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي سليم صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية توكة حمراء، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها. 



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل لحم غزال الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة غادة عبد الرازق، أحمد صفوت، شريف سلامة، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، تأليف إياد ابراهيم، إخراج محمد أسامه.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

أبو جبل يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

راموس: لن أرتدي قميص برشلونة.. وريال مدريد بيتي وسيظل في قلبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا

منذ ساعة و 13 دقيقة

خلاف بين الأهلي وموسيماني بسبب الصفقات

منذ ساعة و 19 دقيقة

كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر

منذ ساعة الا ربع

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 20 ساعة

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ ساعة و 28 دقيقة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:01 م

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة