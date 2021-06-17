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تشكيل بلجيكا ضد الدنمارك في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس منتخب الدنمارك نظيره منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة بلجيكا كالتالي:

تشكيلة بلجيكا الرسمية:

حراسة المرمي: كورتوا.
خط الدفاع: دينايير - ألدرفيلد - فرتونخن - كاستاني.
خط الوسط: ديندونكير - تيليمانس - الشاذلي.
خط الهجوم: ميرتنز - لوكاكو - كاراسكو.

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بلجيكا الدنمارك (يورو 2020)

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