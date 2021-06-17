تشكيل بلجيكا ضد الدنمارك في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

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تشكيل بلجيكا ضد الدنمارك في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)
الخميس 17/يونيو/2021 - 04:00 م
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس منتخب الدنمارك نظيره منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة بلجيكا كالتالي:
تشكيلة بلجيكا الرسمية:
حراسة المرمي: كورتوا.
خط الدفاع: دينايير - ألدرفيلد - فرتونخن - كاستاني.
خط الوسط: ديندونكير - تيليمانس - الشاذلي.
خط الهجوم: ميرتنز - لوكاكو - كاراسكو.
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