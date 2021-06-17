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قائد الجيش اللبناني يؤكد ضرورة دعم الجيش ومساندته للقيام بمهامه

الخميس 17/يونيو/2021 - 03:59 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
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أكد قائد الجيش اللبناني، اليوم الخميس، على ضرورة دعم الجيش ومساندته كي يبقى متماسكًا وقادرًا على القيام بمهامه.

 

وقال قائد الجيش اللبناني، إن لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحًا انعدام فرص الحلول في الوقت القريب.

 

وكانت الدفاع الفرنسية، قالت في تصريحات صحفية: "كلنا معنيون بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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