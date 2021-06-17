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فخر الدين ونجيب يقودان هجوم الإسماعيلي أمام غزل المحلة في الدوري

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:03 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
ولاء حسني
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم، على ملعب بستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: محمد عادل - محمد هاشم - مروان صحراوي - نادر رمضان
خط الوسط: احمد مصطفى - محمد الشامي - محمود دونجا - احمد مدبولي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب

وعلى مقاعد البدلاء: 

محمد صبحي - باهر المحمدي - محمد عمار -  محمد عبد السميع - عمر الوحش - عماد حمدى - محمد صادق - أري بابل - بينسون شيلونجو.

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