كارتيرون يستبعد نجم الزمالك أمام أسوان





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، خروج محمد عواد حارس مرمى الفريق من قائمة لقاء أسوان المقرر له في السابعة من مساء اليوم، بالجولة ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز.





وكشف الجهاز الفني عن سبب الخروج، حيث جاء بسبب شكوى الحارس من بعض الآلام في البطن، وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب، وخروجه من قائمة اللقاء.





وقام الجهاز الفني باستدعاء محمد أبو جبل حارس الفريق لقائمة اللقاء بدلا من محمد عواد.



