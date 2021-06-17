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سبب يدفع محمد صلاح للبقاء في ليفربول

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عبد الحفيظ
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كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء عدم رحيل محمد صلاح إلى أحد الأندية الكبرى رغم تلقيه عروض مغرية.

واستقر محمد صلاح على البقاء في ليفربول الموسم المقبل وعدم الرحيل إلى أي فريق آخر.

وذكرت تقارير صحفية أن محمد صلاح يرى أنه بات واحدا من أساطير ليفربول بالفعل وأن إمكانية رحيله إلى فريق آخر هو أمر قد لا يجدي نفعا.

ورغم تلقيه عدة عروض مغرية لكنه لا يرغب في كسب المزيد من الأموال على حساب رغبته في وجود فريق يمنحه الهدوء والثقة والرغبة في مواصلة العمل.

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