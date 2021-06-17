كيف يستعد موسيماني لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا؟

قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخصيص جزء من التدريبات التكتيكية خلال مران الفريق الأحمر بتونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.





ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي مساء بعد غد السبت على ستاد حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي قبل لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.





وخلال التدريبات التي خاضها الفريق الأحمر حرص موسيماني على التركيز على الجانب التكتيكي واستغلال نقاط الضعف في الجبهة اليمنى لفريق الترجي التونسي التي يقودها حمدي النقاز.





وطالب موسيماني الثلاثي علي معلول ومحمد شريف وجونيور أجاي باستغلال هذه النقطة من أجل إحراز الأهداف في ظل النقص الدفاعي الواضح في الجبهة اليمنى للفريق التونسي.



