محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى كفر يعقوب (صور)

افتتح الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، محطة الصرف الصحي بقرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، وذلك بحضور المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن المحطة تم إنشاؤها لتخدم ١٧٥٠٠ نسمة وتشمل (محطة رفع رئيسية، شبكة انحدار بطول ٢٠ كم، خط طرد بطول ١.٣ كم)، وذلك بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.



كما تفقد المحافظ قطعة أرض بمنطقة أبو طبيخ لإقامة مصنع تدوير مخلفات البناء عليها، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد المجزر النصف آلي بقرية شوني مركز طنطا، والمقام على مساحة ٧٥٠ متر لذبح ٢٠ رأس في الساعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية وجاري تركيب المعدات ليتم افتتاحه خلال شهرين لخدمة أهالي كفر الزيات وطنطا، ووجه المحافظ بوضع طريقي المجزر ضمن خطة الرصف للعام القادم.



رافق المحافظ خلال جولته الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري، الأستاذ محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.