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عروض احتراف محلية وخارجية لضم نجم الأهلي

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تلقى عبدالرحمن اشرف مانو لاعب وسط فريق الأهلى مواليد 2000، عرض معايشة في أحد فرق الدوري البرتغالى، بالإضافة إلى عرض أخر فى الدورى التشيكى عبر وكيل اللاعبين أحمد العربى والذى فتح الباب أمام اللاعبين فى دوريات جديدة فى أوربا خلال الأونة الأخيرة، ومازال مانو يدرس العروض قبل اتخاذ قراره النهائى ومناقشة الأمر مه ادارة الأهلى.

وبات مانو هدفا للعديد من أندية الدورى الممتاز وذلك عقب تألقه فى الفترة الماضية مع الفريق الأول بالأهلى ومشاركته فى أكثر من مباراة ودية وحصوله على اشادة كبيرة من الجنوب افريقى بيتسو موسميانى المدير الفنى للمارد الأحمر والذى أبدى اعجابة الشديد بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

كما تلقى اللاعب عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية على رأسها سموحة والإتحاد السكندرى ومصر المقاصة ولكن ادارة الأهلى لم تحسم مصير هذه العروض حتى الان انتظارا لقرار المدير الفنى موسيمانى بشان الإبقاء على اللاعب ضمن قائمة الفريق الأول فى الموسم الجديد من عدمه، خصوصا وأنه يفضل الإعتماد على اللاعبين صغار السن

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نجم الأهلى مانو انديه الأهلي

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