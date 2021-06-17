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الأمين العام للجامعة العربية يلتقي بوزير خارجية لوكسمبورج

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بوزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن الذي يزور مصر حاليًا.
وأفادت الجامعة العربية في بيان لها أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالمواقف الإيجابية التي تتخذها لوكسمبورج حيال القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد ضرورة تفعيل الدور الأوروبي في عملية السلام واستعادة المسار التفاوضي الذي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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جامعه الدول العربيه احمد أبو الغيط

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