الأمين العام للجامعة العربية يلتقي بوزير خارجية لوكسمبورج





التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بوزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن الذي يزور مصر حاليًا.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالمواقف الإيجابية التي تتخذها لوكسمبورج حيال القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية.