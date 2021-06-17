ختام عرض "اخناتون" لفرقة أسوان المسرحية



العرض إخراج محمد شحات، مخرج منفذ محمود فرح، مساعد مخرج إسماعيل عماره، ديكور حمدي قطب، موسيقى رأفت موريس، دراما حركية أحمد الغول.

العرض تمثيل فرقة قصر أسوان القوميه المسرحية، هيثم محمد احمد فى دور "اخناتون "، نادين محمد عابدين في دور "نفرتيتي"، حسن فهمي حسن فى دور "كبير الكهنه "، محمود فرح في دور "راموس "، إسماعيل محمد عماره "بتاع موس"، طارق كامل حامد فى دور "الشريف آي"، رأئف شكري لويس"في دور آنين"، إيهاب احمد جابر فى دور "حور محب"، بيتر عاطف عبد الملاك فى دور 'أمنحتب الثالث "، محمد محسن عبد الحميد فى دور "الكاهن الثاني"، محمود محمد بصري فى دور "بك"، زينب حمدي محمد فى دور "كيا"، اسامه عبد الراضي فى دور "الخادم"، ريهام ابراهيم أحمد في دور "الملكة تي" البرهان إبراهيم عبد اللطيف "رسول"، ابانوب زكريا جرجس "رسول"، هاني محمد جمال "رسول"حنين حسن فهمي "المرأه "، بسمه عبد الرحمن احمد "فتاه "، محمد موسي، خالد محمد، الحسيني محمد، اسراء خالد، محمود احمد محمد، ابوالحجاج امام، كرلس مجدي، ريم محمد، زينب عبد الرحمن، مصطفي محمود، محمد عبد الحق، عبد الله احمد، حسام عبد الله، محمد عادل، ابراهيم حسن.



يدور العرض حول الفرعون صاحب مبدأ توحيد الألهة في مصر القديمة، وما يقوم به من إصلاحات في مدينته، والحالة الفكرية التي يتجلى بها «إخناتون» وإستخدم حكمته للوصول إلى النور، والذى يتحول إلى دمار وصراع متعصب مع الكهنة ورجال الدين، ويعلن أن التعصب يدمر الشعوب.

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم العرض المسرحى " اخناتون" لفرقة قصر ثقافة اسوان المسرحية بفرع ثقافة اسوان، والمقام على مسرح فوزى فوزى"الصيفى".